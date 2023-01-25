Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmana başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel günü tedavi programları ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.