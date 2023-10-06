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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nde dün akşam alınan galibiyetin ardından gözler tekrar Süper Lig'e çevrildi. Sarı lacivertliler Kasımpaşa deplasmanından üç puan alarak seriyi sürdürmek istiyor.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında ise oyuncular bireysel çalıştı. Sprtak Trnava karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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