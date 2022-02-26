Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor

DHA 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:27

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak günü bireysel çalışmalar eşliğinde geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.