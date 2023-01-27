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Spor

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA27 Ocak 2023 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenmanın 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği ifade edildi.

Antrenmana, günü tedavi programıyla tamamlayan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel'in katılmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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