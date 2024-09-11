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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA11 Eylül 2024 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli futbolcular, günü aktif dinlenmeyle tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin idmanında milli oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • Fenerbahçe maç hazırlıkları
  • Süper Lig Kasımpaşa
  • Süper Lig 5. hafta

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