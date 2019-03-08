Fenerbahçe'de kavga şoku! Yıldız oyuncu çılgına döndü

Fenerbahçe'de sezon başı büyük beklentilerle transfer edilen Islam Slimani, gösterdiği performans ile herkesi büyük hayal kırıklığına uğratmış konumda. Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Cezayirli yıldızın, yaşanan son olaylardan sonra çılgına döndüğü ifade ediliyor.

Cezayir'de yayın yapan La Gazette of Fennec'in haberine göre; Islam Slimani'nin takım ile birlikte antrenmanlara alınmama sebebi, Cezayirli yıldızın Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya gelmesi. Devre arası transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'ten teklif alan Slimani'nin bu teklif sonrası Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturduğu ifade edildi

Fenerbahçeli yöneticilerden 'takımdan ayrılmakta özgürsün' cevabı alan Slimani'nin bu tepkiyi hiç beklemediği ve yaşanan görüşme sonrası sinirlenerek 'sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını' yinelediği iddia edildi.

Islam Slimani'nin sert tepkisi sonrası ortamın oldukça gerildiği ve bu tartışma sonucunda Cezayirli yıldızın takım ile antrenmanlara çıkmasına izin verilmediği haberde aktarılıyor.

(Fotomaç)