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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

AA24 Mart 2022 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 20:55
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salonda kuvvet çalışmasından sonra sahada ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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