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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 21:44
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleri sonrası üç gruba ayılarak pas ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Ferdi Kadıoğlu bireysel programı dahilinde çalışırken, Attila Szalai'nin tedavisi devam etti.

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