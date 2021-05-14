İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5006
  • EURO
    10,3002
  • ALTIN
    501.46
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 4 eksik
Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 09:27 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:27
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın durumlarına ise maç saatinde Emre Belözoğlu karar verecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.