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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 10:11
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

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