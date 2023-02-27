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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmanda, 19 yaş altı takımının oyuncuları da yer aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan Fenerbahçe bunlardan 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 48 puanla 2. sırada yer aldı.

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