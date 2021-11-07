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  • Fenerbahçe'de kazan kaynadı! ''Pereira, ihaleyi Mesut Özil'e bırakmak istiyor''
Spor

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! ''Pereira, ihaleyi Mesut Özil'e bırakmak istiyor''

Rıdvan Dİlmen, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Mesut Özil'in penaltıyı kaçırması durumunda ihalenin ona kalacağını belirten Dilmen, 'İhaleyi bırakmak isteyen bir teknik adam var.' ifadelerini kullandı.

7 Kasım 2021 Pazar 23:44 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 23:55
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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde 2-0 geriye düştüğü Kayserispor mücadelesinden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın oyuncu tercihlerini eleştirdi ve Mesut Özil'in yedek kalmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltıyı kaçırsaydı ihalenin Mesut Özil'e kalacağını belirtirken, "Çünkü ihaleyi bırakmak isteyen bir teknik adam var." şeklinde konuştu.

"KADRO MESUT ÖZİL'E GÖRE KURULMALI"

Rıdvan Dilmen, "Futbolda bu durum böyle değildir. Elindeki en büyük sanatçıyı maçın sonunda sokmaya çalışırsan en fazla skoru 2-2 yapar. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları da var ama kadro Mesut Özil'e göre kurulmalı." dedi.

"İHALEYİ MESUT ÖZİL'E BIRAKMAK İSTEYEN BİR TEKNİK ADAM VAR"

Pereira'nın kadro tercihini eleştiren Rıdvan Dilmen, "İkinci hafta oynatmazsan, üçüncü hafta sonradan oyuna alıp 2-0 kazanıyorsan, sonra bir daha kesiyorsan, oynatmıyorsan oyuncuyla diyaloğun gider. Mesut önemli bir değerdir bugün de bir sanat yapmıştır. 90+5'te topu aldı 'Ben atacağım' dedi. Kaçırsa ihale Mesut Özil'e de kalabilir çünkü ihaleyi bırakmak isteyen bir teknik adam var." dedi.

13 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Yıldız oyuncu Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkarken, 4 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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