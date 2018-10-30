Fenerbahçe'de Kemal Özdeş gündeme geldi

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de yerli hocada 1 numaralı aday ise Kemal Özdeş...

1 Ekim’de rüştünü ispatladığı Kasımpaşa’dan ayrılan 48 yaşındaki çalıştırıcı da şu an için boşta. Kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan Özdeş, F.Bahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.

2016’dan bu ay başına kadar Kasımpaşa’nın teknik direktörlüğünü yapan Kemal Özdeş 86 resmi karşılaşmada takımıyla 1.49’luk puan ortalaması tutturdu.