Fenerbahçe'de keyifler yerinde

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari ve teknik kadronun da katıldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirirken; aile ortamında yenen akşam yemeğinde oyuncular moral depoladı.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla başlayan idman, koşuyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.