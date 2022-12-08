İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2022 Perşembe / 15 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6445
  • EURO
    19,709
  • ALTIN
    1071.8
  • BIST100
    4855.92
Spor

Fenerbahçe'de keyifler yerinde

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de takım yemekte bir araya geldi.

DHA8 Aralık 2022 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de keyifler yerinde
ABONE OL

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari ve teknik kadronun da katıldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirirken; aile ortamında yenen akşam yemeğinde oyuncular moral depoladı.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla başlayan idman, koşuyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.