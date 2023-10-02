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Spor

Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi başladı!

Fenerbahçe, dün oynadığı Süper Lig maçının ardından Konferans Ligi'nde mücaedele edeceği Spartak Trnava karşılaşmasının hazırlıklarına bugün başladı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi başladı!
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Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Çaykur Rizespor'u yenerek puan kaybı yaşamadan liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler, Avrupa'daki Spartak Trnava maçına çevrildi.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında 5 Ekim Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon programı ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmaları ile tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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