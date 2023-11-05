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Spor

Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi başladı

Fenerbahçe dün akşamki yenilginin ardından ara vermeden Konferans Ligi'nde oynayacağı Ludogorets maçının hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli ekip teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde idmanını yaptı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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