İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,495
  • EURO
    30,4601
  • ALTIN
    1796.48
  • BIST100
    7845.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi devam ediyor
Spor

Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Ludogorets maçının hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürüyor.

AA7 Kasım 2023 Salı 14:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 4. haftasında 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yarın Bulgaristan'a gidecek Fenerbahçe, son antrenmanını maçın oynanacağı Huvepharma Arena'da yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.