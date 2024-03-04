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Spor

Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA4 Mart 2024 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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