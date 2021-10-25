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Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

DHA25 Ekim 2021 Pazartesi 19:02 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:02
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

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