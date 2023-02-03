İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8186
  • EURO
    20,3558
  • ALTIN
    1127.33
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dünkü Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.