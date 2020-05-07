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Spor

Fenerbahçe'de koronavirüs çıktı, antrenman iptal edildi!

Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testi sonrasında bir çalışanda pozitif sonuç çıktığını ve idmanın iptal edildiğini açıkladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 22:03
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Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 çalışanda Kovid-19 tespit edildiğini ve yarın yapılacak idmanın iptal edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

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