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Spor

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Olcay Çakır'ın testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Öznur Kablo ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Olcay Çakır Turgut'ta koronavirüs tespit edildi.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:39
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.

ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkartıldı. Covid-19 tanı testi pozitif olduğu tespit edilen ve bu nedenle kadrodan çıkartılan sporcumuza geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.

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