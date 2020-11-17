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Spor

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan 4 oyuncu iyileşti

Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalandığı belirlenen 6 oyuncudan 4'ünün hastalığı atlattığı açıklandı.

DHA17 Kasım 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 17:39
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün iyileştiği, 2 sporcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sarı-lacivertil kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce yaptığımız açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo A Takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibariyle A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."

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