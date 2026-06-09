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Spor

Fenerbahçe'de kritik zirve! Ederson kararı bekleniyor

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceğini netleştirmek için yeniden görüşme yapacak. Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili olumlu açıklamalarının ardından deneyimli eldivenin Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı öğrenildi.

TRT Spor9 Haziran 2026 Salı 16:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kritik zirve! Ederson kararı bekleniyor
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, çarşamba günü mazbatasını alacak.

ÖNCELİK SANTRFOR

Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, çarşamba günkü mazbata töreninin ardından yeniden bir araya gelecek. Sarı-lacivertlilerde bu görüşmede transfer planlaması masaya yatırılacak. Fenerbahçe'de forvet transferi gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe santrfor ile birlikte sol stoper, sağ kanat ve sağ bek bölgelerine öncelikli transfer yapmak istiyor.

EDERSON İLE GÖRÜŞME

Sarı-lacivertlilerde kaleci transferi ise şu anda öncelikli olarak görülmüyor. Fenerbahçe'de yeni yönetim, Brezilyalı file bekçisi Ederson ile yeni bir görüşme yapacak.

Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Yıldırım'ın kendisiyle ilgili olumlu sözleri dolayısıyla takımda kalmaya sıcak bakan Ederson'un geleceğinin bu toplantıyla birlikte netlik kazanması bekleniyor.

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