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Spor

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kimse anlam veremedi, yönetimi topa tuttular

Fenerbahçe'de Bruma'nın transferi takımda büyük krize neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu oyuncunun bonservisinin neden alındığına anlam veremedi ve Fenerbahçe yönetimine isyan etti. İşte detaylar...

22 Ocak 2023 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kimse anlam veremedi, yönetimi topa tuttular
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Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullanan Fenerbahçe'de kriz büyüdü. Bu transferin neden yapıldığına anlam veremeyen Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi adeta topa tuttu. Yönetimden ise şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

FENERBAHÇE'DEN ÇILGINA ÇEVİREN TRANSFER

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler Bruma'nın 4.25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Kimsenin anlam veremediği bu transfer hamlesi taraftarları çılgına çevirdi.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Sarı-lacivertlilerin bu transfer hamlesi sosyal medyada gündem oldu. Rakip takımların taraftarları dalga geçerken, sarı-lacivertli taraftarlar ise yönetimi eleştiri bombardımanına tuttu. Kulüpten ise bu transferin neden yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 resmi maçta forma giyen ve toplam 192 dakika sahada kalan Portekizli oyuncu, 1 asistle skora etki edebildi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında beklentilerin altında kalan Bruma'nın lisansı dahi çıkarılmamıştı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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