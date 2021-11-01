star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 18:45 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 18:53

Süper Lig'de 11. hafta itibariyle 19 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de forvet sorunu devam ediyor. Sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkanlığı döneminde 12 golcü transfer etmesine rağmen hiçbirinden istenilen verimi alamadı. Bu sezon yaz transfer döneminde takıma katılan Serdar Dursun ve Mergim Berisha da beklentilerin altında kaldı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ KABUSU

Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un başkanlığında 12 forvet transferi yapıldı.

Bu futbolcular; Roberto Soldado, Islam Slimani, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi, Max Kruse, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Papiss Cisse, Michael Frey, Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mergim Berisha. Bu futbolcular, Fenerbahçe'de toplamda 315 maçta 89 gol attı.

SAMATTA, ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Fenerbahçe'de özellikle geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen golcüsü Mbwana Samatta, kötü performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olan futbolcu gayet başarılı performans sergiliyor.

MERGİM BERİSHA, FORMUNU BULAMADI

Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Alman futbolcu Mergim Berisha Fenerbahçe'de henüz istenen formu tutturamadı. Süper Lig'de 5 maçta forma giyen genç oyuncu sadece 1 gol ve 1 asist yapabildi.

SERDAR DURSUN DA OLMADI

Yaz transfer döneminde takıma katılan bir diğer isim Serdar Dursun da istenilen düzeye bir türlü gelemedi. Süper Lig'de 6 maça çıkan Dursun, yalnızca 1 gol atabildi.