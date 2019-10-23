Fenerbahçe'de Kruse seferberliği
KANARYA, Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Konyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
STAR
KANARYA, Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Konyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kaptan Emre Belözoğlu antrenmana katılırken, sakatlığı bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalıştı. Sarı-Lacivertliler’in sağlık ekibinin Denizli deplasmanında forma giyemeyen Kruse’yi Konya maçına yetiştirmek yoğun çaba harcadığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.