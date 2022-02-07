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Spor

Fenerbahçe'de kupa maçı öncesi 4 eksik

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:07
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

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