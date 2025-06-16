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Spor

Fenerbahçe'de Kyle Walker operasyonu! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe bonservisi Manchester City'de bulunan ve geçen sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren 35 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Kyle Walker için ilk resmi adımı attı. Sarı lacivertli ekip teklifini oyuncuya iletti. İşte detaylar...

TRT Spor16 Haziran 2025 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kyle Walker operasyonu! Resmi teklif yapıldı
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Fenerbahçe'de savunmaya takviye çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim Kyle Walker oldu.

Tecrübeli oyuncuyla görüşen Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti. Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcu, Sarı lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istedi.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçirmişti. Walker, İtalyan ekibiyle 16 maça çıktı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadroda düşünmediğini Kyle Walker'a iletti.

KARARI BEKLENİYOR

Deneyimli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ve kısa süre içerisinde kararını verecek.

İç transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brigt Osayi-Samuel ile son kez görüşecek. Nijeryalı futbolcunun geleceği, hafta içinde belli olacak.

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