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  • Fenerbahçe'de Lemos defteri kapanıyor! Sözleşmesi feshedilecek...
Spor

Fenerbahçe'de Lemos defteri kapanıyor! Sözleşmesi feshedilecek...

Fenerbahçe, Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geldiğinden beri bekleneni veremeyen Lemos'un sözleşmesi feshedilecek.

Fanatik18 Kasım 2022 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Lemos defteri kapanıyor! Sözleşmesi feshedilecek...
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunmacısı Mauricio Lemos, sezon başında 5 resmi maçta oynamıştı ancak yabancı kuralının da etkisisyle hem ligde hem de Avrupa!da kadro dışı kaldı. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak.

Lemos'tan, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin fesih edilmesi istenecek. 26 yaşındaki oyucnuyla ülkesinden Penarol ilgileniyor. Lemos, bonservisini eline alarak bu transferi gerçekleştirebilir.

2020 yılında takıma katılan Uruguaylı savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas'a kiralanmıştı.

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