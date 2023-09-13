Fenerbahçe'de Lincoln Henrique 216 gün sonra çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan Lincoln Henrique ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezon 9 Mart'ta Sevilla ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanıp kenara gelmişti. Yapılan kontrollerin ardından Sambacı'nın dizindeki bağlarda yırtık tespit edilmişti.

216 GÜN SONRA İLK KEZ

Lincoln, Portekiz'de ameliyat olduktan sonra İstanbul'da tedavisini sürdürdü. Başarılı oyuncu, tam 216 gün sonra bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. İsmail Kartal'ın, "Ocak ayına kadar lisansını donduracağız" dediği Sambacı, o döneme kadar tam anlamıyla hazır hale gelmeye kararlı.