Fenerbahçe'de Livakovic için heyecanlı bekleyişi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, ismi UEFA listesinde yer almadığı için Twente maçlarında görev alamamıştı. Ligdeki Başakşehir mücadelesi ise ertelenmişti.

Livakovic, ilk kez Pazar günü Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek. Yıldız isim, İsmail Kartal'ın bu mücadelede eldivenleri kendisine vermesini umuyor. Ancak İrfan Can Eğribayat da şu ana kadar bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Bu nedenle Başkent'teki maçta tecrübeli teknik adamı çok zor bir karar bekliyor.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye 6.65 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.