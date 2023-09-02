İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Livakovic için heyecanlı bekleyişi
Spor

Fenerbahçe'de Livakovic için heyecanlı bekleyişi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Süper Lig'in 4. haftasında oyananacak olan MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma şansı bekliyor.

Fanatik2 Eylül 2023 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Livakovic için heyecanlı bekleyişi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, ismi UEFA listesinde yer almadığı için Twente maçlarında görev alamamıştı. Ligdeki Başakşehir mücadelesi ise ertelenmişti.

Livakovic, ilk kez Pazar günü Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek. Yıldız isim, İsmail Kartal'ın bu mücadelede eldivenleri kendisine vermesini umuyor. Ancak İrfan Can Eğribayat da şu ana kadar bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Bu nedenle Başkent'teki maçta tecrübeli teknik adamı çok zor bir karar bekliyor.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye 6.65 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.