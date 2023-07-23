Fenerbahçe'de Livakovic ve Zaha için yoğun mesai

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan ve Avrupa bileti alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve Avrupa'da sürprize izin vermek istemeyen Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Umut Nayir, Alexander Djiku, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Kanarya'da operasyonların da ardı arkası kesilmiyor. Yönetim ve teknik heyet kadroyu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertli camianın da dört gözle beklediği isimler var...

GÖZLER ONLARDA

Transferin şampiyonu Fenerbahçe'de 'geldi, gelecek' denen iki transfer Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic'te belirsizlik sürüyor. Başkan Ali Koç'un "Önceliğimiz UEFA Konferans Ligi ön eleme haftası" demesi sonrası gözler transferinin bitme aşamasında olduğu Zaha ve kaleci Livakovic'e çevrilmişti.

ZAHA: 'BANA ÖNERİLEN RAKAMI İSTİYORUM'

Ancak Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusuna hem son takımından hem de Arsenal ve Tottenham'dan gelen teklifler, oyuncunun Fenerbahçe için frene basmasına yol açtı.

Yıldız oyuncunun menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye son olarak gönderdiği haber yönetimin elini kolunu bağladı. Oyuncunun, "Kulübümün bana önerdiği rakamı sizden istiyorum" demesi pazarlıkları biraz daha zorlaştırdı. Kanarya, Zaha transferi için biraz daha bekleme kararı aldı.

ELEMELERE GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Bu arada Hırvatistan Ligi'nin 1. haftasında Hajduk Split'e karşı takımı Dinamo Zagreb'in formasını giyen Livakovic ise Sarı-Lacivertli yönetimden çağrı bekliyor.

Hırvat Kulübü'nün Livakovic için devamlı fiyat artırması bu transferin yoluna taş koyuyor. Ancak yönetim başarılı file bekçisinden vazgeçmeyecek. Hırvat temsilcisinin eleme maçlarındaki durumu transferin kaderini tayin edecek.

1 NUMARADA KARARSIZLIK VAR

Fenerbahçe'de teknik heyet, zorlu maçlar öncesi 1 numara kararsızlığı yaşıyor. İsmail Kartal'ın Altay Bayındır konusunda yaptığı açıklamalarda gideceği yönünde sinyaller vermesi, ikinci kaptanlığa düşürülmesi, "Zimbru maçlarında kaleyi kim koruyacak?" sorusunu gündeme getirdi. İrfan Can, özellikle Türkiye Kupası finalinde yaptığı kurtarışlarla övgü almıştı. Livakovic transferinin henüz gerçekleşmemiş olması, Zimbru maçlarında İrfan Can'ın birinci kaleci olarak, formaya yakın olduğunu gösteriyor.