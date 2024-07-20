Fenerbahçe'de Luan Peres belirsizliği

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği isim için teklif bekleniyor.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu sene Süper Lig'e çıkan Eyüpspor kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor. 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için Eyüpspor devrede lakin oyuncu tarafı bu transfere sıcak bakmıyor.

BREZİLYA DAHA SICAK

Ülkesi Brezilya'ya geri dönmeye daha sıcak bakan Luan Peres için şu anda Brezilya'ya transferi daha yüksek bir ihtimal.

Geleceğinin kısa sürede netleşmesi beklenen Luan Peres, Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda 3 Konferans Ligi maçında forma giymişti.