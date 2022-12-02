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Spor

Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Luan Peres, idmanda takımla birlikte hazırlıklara katıldı.

DHA2 Aralık 2022 Cuma 18:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Luan Peres, idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Enner Valencia ise Ekvador'un Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından İstanbul'a döndü.

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