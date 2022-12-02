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Spor

Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci yaşanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, Rennes ile oynanan mücadelede dizine aldığı bir darbe neticesinde sakatlanmıştı. O tarihten bu zamana kadar forma giyemeyen Luan Peres, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

2 Aralık 2022 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci yaşanıyor
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Luan Peres de bugünkü idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, cumartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.

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