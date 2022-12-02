Fenerbahçe'de Luan Peres sevinci yaşanıyor

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Luan Peres de bugünkü idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, cumartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.