İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Lugano mesaisi tam gaz devam ediyor
Spor

Fenerbahçe'de Lugano mesaisi tam gaz devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

IHA21 Temmuz 2024 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Lugano mesaisi tam gaz devam ediyor
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmasının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sar-lacivertliler, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.