Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı

DHA 05 Mart 2021 Cuma 14:50 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 14:50

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda, Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı oyuncu fazla yüklenme olmaması için idmanın son bölümünde takımdan ayrıldı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar ise günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.