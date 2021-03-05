İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mart 2021 Cuma / 21 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4867
  • EURO
    8,9422
  • ALTIN
    408.106
  • BIST100
    1543.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı
Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı.

DHA05 Mart 2021 Cuma 14:50 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 14:50
ABONE OL

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda, Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı oyuncu fazla yüklenme olmaması için idmanın son bölümünde takımdan ayrıldı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar ise günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.