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Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Altay Bayındır sakatlandı

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile mücadele eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve kaleci Altay Bayındır, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 20:36 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:39
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakatlandı.

Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından kenara geldi.

MERT HAKAN OYUNA DAHİL OLDU

Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

ALTAY BAYINDIR AĞLAYARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlanan bir diğer isim Altay Bayındır oldu. Omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır göz yaşları içerisinde oyundan çıktı. Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada oyuna Berke Özer girdi. Berke Özer, ciddi acı çeken arkadaşını öperek kenara gönderdi.

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