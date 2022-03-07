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Spor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak'tan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli takımda uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı duyuruldu.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:04
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, yarın izin yapacak ve 9 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

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