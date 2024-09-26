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Spor

Kadrodan çıkarıldı! Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesinde şok bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

26 Eylül 2024 Perşembe 19:10 - Güncelleme:
Kadrodan çıkarıldı! Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, maçın başlamasına kısa bir süre kala flaş bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

2007 doğumlu kaleci Ömer Camcı kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."

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