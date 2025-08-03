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Spor

Fenerbahçe'de Marco Asensio mesaisi! Transfer daha ucuza bitebilir

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 12 milyon euroya el sıkıştığı Marco Asensio'da frene bastı. PSG'nin elden çıkarmak istediği oyuncuya Avrupa'dan gelen teklifler düşük kaldı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyu istediği şartlarda bitirmeye yaklaştı. İşte detaylar....

AKŞAM3 Ağustos 2025 Pazar 08:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Marco Asensio mesaisi! Transfer daha ucuza bitebilir
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Fransız devi PSG'den Milan Skriniar'ı uzun uğraşlar sonucu istediği şartlarda bitiren Fenerbahçe, 12 milyon euroya el sıkıştığı Marco Asensio'da frene basmıştı. 29 yaşındaki İspanyol yıldız için PSG ile de 15 milyon euroya sözlü anlaşma yapan Fenerbahçe, bu transferi arka plana attı.

Şu anda tatilde olan Asensio'ya; Getafe, Girona, Cagliari gibi daha düşük seviyede takımlar teklif yaptı. Son olarak Nico Schira'nın haberine göre Meksika liginden bazı takımlar oyuncunun şartlarını sordu. İngiliz basınından Onefootball, "Getafe, Girona, Cagliari gibi seçeneklerin dışında Benfica da duruyor. Kulüp göndermek istese de şartlar uygun değil" haberini yaptı. Sarı-Lacivertliler ise 1 yıllık maliyetin 15 milyon euro seviyesine düşmesini bekliyor. Skriniar gibi tapusunun 6-7 civarında alınıp oyuncuya da 7-8 bandında bir maaş verilmesi gündemde. Bu paket bile diğer takımların sunduğu önerilerden yüksek...

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