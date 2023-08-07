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Spor

Fenerbahçe'de Maribor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Maribor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor
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Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda spor çalışmaları yapıldı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Maribor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

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