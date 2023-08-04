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Spor

Fenerbahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 22:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas ve şut çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yeni transfer Mert Müldür ile Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Maribor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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