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Spor

Fenerbahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Maribor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, üst sahada yapılan ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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