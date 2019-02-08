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Fenerbahçe'de Martin Skrtel ikna edilemedi

34’lük Slovak savunmacı Juventus, Barcelona, Rangers’la anılıyor.

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Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i devre arasında getiren Fenerbahçe, önlemini alsa da üst düzey savunmacısını yitirmek istiyor. Martin Skrtel için Sarı-Lacivertliler’in daha yüksek bir teklif yapması bekleniyor.

(Akşam)

Rusya´dan kıtalararası balistik füze denemesi

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