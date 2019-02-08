Fenerbahçe'de Martin Skrtel ikna edilemedi
34’lük Slovak savunmacı Juventus, Barcelona, Rangers’la anılıyor.
Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i devre arasında getiren Fenerbahçe, önlemini alsa da üst düzey savunmacısını yitirmek istiyor. Martin Skrtel için Sarı-Lacivertliler’in daha yüksek bir teklif yapması bekleniyor.
(Akşam)
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