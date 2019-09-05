Ligin ilk üç maçında iyi bir görüntü ortaya koyan ikili, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalınan maçtaki uyumuyla da dikkat çekti. Özellikle Garry, attığı golün yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla gündem olsa da, çalışkanlığıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Kruse de zekası ve tekniğiyle dikkatleri üzerine çekti.

(Güneş)