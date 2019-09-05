Fenerbahçe'de Max Kruse ve Garry Rodrigues parlıyor
Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Max Kruse ve Garry Rodrigues, performanslarıyla takdir kazandı.
Ligin ilk üç maçında iyi bir görüntü ortaya koyan ikili, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalınan maçtaki uyumuyla da dikkat çekti. Özellikle Garry, attığı golün yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla gündem olsa da, çalışkanlığıyla teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Kruse de zekası ve tekniğiyle dikkatleri üzerine çekti.
(Güneş)
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