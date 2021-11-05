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Spor

Fenerbahçe'de Max Meyer'den sürpriz dönüş

Fenerbahçe'de Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Max Meyer, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

5 Kasım 2021 Cuma 10:54 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 10:54
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Sakatlıklar nedeniyle Konya maçının ilk 11'inden 8 değişiklikle sahaya çıkan teknik direktör Pereira, Antwerp maçında 2 sürpriz tercih yaptı.

16 resmi maçta vazgeçmediği Szalai'yi yedek kulübesine çekerken 36 gün sonra Max Meyer'e forma verdi. Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Alman futbolcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan 26 yaşındaki orta saha, Avrupa kupalarında Şubat 2017'den (Schalke-PAOK) bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı.

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