Fenerbahçe'de medya sorumlusu İlker Üçer'in testi pozitif çıktı

27 Mart 2020 Cuma 18:17 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:17

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, (Kovid-Yeni Tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Salgına yakalandığını twitter hesabından açıklayan Üçer, hastalıkta geçirdiği semptomları da bir bir anlattı.

İlker Üçer'in paylaşımı şu şekilde;

Herkese merhaba,

Covıd-19 test sonucum pozitif çıktı. Bu, elbette iyi bir haber değil. Ancak şu an için tat ve koku alamama ve çok hafıf öksürük dışında (o da bugün neredeyse sıfırlandı) herhangi bir sorunum yok. Halsizlik, baş ağrısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi. İki ya da üç gün benı yokladılar, sonra vedalaştık. Ateşim hıç yükselmedi. Yogun öksürük, boğaz ağrısı ya

da solunum sıkıntısı hıç yaşamadım. Halihazırda ciddi bır süreyi geride bıraktım ve umarım sonuna dek bu şekilde atlatabilirim.

Özetle; okuduğumuz ya da izlediğimiz endişe verici birçok semptom benim sürecimde oluşmadı. Elbette bu söylediklerimden hastalığı önemsemeyin ya da hafife alın mesajı çıkmasın lütfen. Büyüklerimizin durumu için ekstra hassasiyet göstermemiz gerektiği de zaten hepmizin malumu. Hastalıkla ilgili herkesin gok endişeli olduğunu biliyorum ancak bu şekilde

de seyredebildiğine canlı bır örnek olabilmesi için yaşadıklarımı paylaşmak istedim.

Şu anda en büyük önceliğim tamamen izole olup başkasına bulaştırma ihtimalini sıfırlamak. Bu, gerçekten en büyük sorumluluk ve beni hastalık sürecinde en çok zorlayan konu da bu psikoloji oldu. Evimdeyim ve olmam gerektiği kadar izole kalacağım. Şu anda bu durumla baş edebilmek için hepimizin yapması gereken de bu gözüküyor.

Bu süreçte bana destek olan kulübüme, takım doktorumuza, tüm sağlık çalışanlarına ve elbette bir ihtiyacım olup olmadığını ögrenmek ıçin arayan ya da mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi, bu süreçte olabilecek en iyi şey belki de. Özellikle de ihtiyacım olması durumunda ailemin yardımına koşmaya hazır dostlarım olduğunu görmek tarifsiz bir ayrıcalık. En kısa sürede kendimle ilgili olumlu haberler paylaşabilmek ve tüm dünyadan aynı şeyleri duyabilmek dılegıyle...