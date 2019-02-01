Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Kayserispor maçında yok
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerindne Mehmet Topal, Göztepe maçında gördüğü sarı kartın ardından Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, Mehmet Topal cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Mehmet Topal, orta sahada yaşanan bir pozisyonun ardından düdük çalmasına rağmen topa vurdu ve hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden olan Mehmet Topal, 21. haftadaki Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.