Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, Mehmet Topal cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Mehmet Topal, orta sahada yaşanan bir pozisyonun ardından düdük çalmasına rağmen topa vurdu ve hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden olan Mehmet Topal, 21. haftadaki Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.